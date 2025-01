Japonsko stresel močan potres

Tla so se stresla okoli 21.19 po krajevnem času (13.19 po srednjeevropskem času) ob obali prefekture Miyazaki v regiji Kyushu.

Japonska meteorološka agencija je izdala opozorilo o cunamiju z valovi do enega metra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

USGS je sicer sporočil, da ni nevarnosti cunamija zaradi potresa, kljub temu pa so japonske oblasti ljudi pozvale, naj se izogibajo obalnim območjem.

Another video capturing the shaking of the M6.8 earthquake that struck Japan today...pic.twitter.com/0H85bbXTh9