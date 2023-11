Izraelska vojska vdrla v glavno bolnišnico v Gazi #vŽivo

Potem ko so v preteklih dneh obkolili največjo bolnišnico v Gazi Al Šifa, je več sto izraelskih vojakov vanjo vdrlo. Izraelska vojska namreč že več dni poudarja, da so pod bolnišnico predori Hamasa in da jo ta uporablja kot oporišče, kar pa v Hamasu zavračajo. Navedbe izraelske vojske so potrdili tudi v ameriški vojski.

Poudarki dneva:



8.20 V bolnišnici Al Šifa je 2500 ljudi

6.51 Izraelska vojska vdrla v glavno bolnišnico v Gazi

Po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je v bolnišnici Al Šifa, v katero so vdrli izraelski vojaki, 2500 ljudi, kar vključuje zdravstveno osebje, paciente in begunce. Med temi je 600 ranjencev in 36 novorojenčkov. Mohammed Zaqout, direktor bolnišnic v Gazi, je za agencijo Associated Press povedal, da so bolniki, vključno z otroki, prestrašeni, potem ko so izraelske sile vdrle v stavbe. "Kričijo. To je zelo grozljiva situacija … za bolnike ne moremo storiti ničesar, razen da zanje molimo," je dejal.

V izraelski vojski so zjutraj potrdili, da so vojaki vdrli v največjo bolnišnico v Gazi Al Šifa, ki naj bi jo po njihovih podatkih Hamas uporabljal kot oporišče. V bolnišnico naj bi se pred napadi zateklo več tisoč ljudi, ki so zaradi bombardiranja ostali brez svojih domov.

Instead of treating the ill, Hamas uses hospitals for terrorism. This sick exploitation of the Gazan people must be stopped.



The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and rescue our hostages. Israel is at war with Hamas, not with the civilians in Gaza. pic.twitter.com/SwW3QtQxGZ — Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2023

BBC se sklicuje na izjave ene od prič iz Gaze, ki naj bi povedala, da naj bi bilo v bolnišnici tudi šest tankov in več sto vojakov, ki so vstopili na glavni urgentni oddelek. Nekateri vojaki naj bi bili zamaskirani in v arabščini kričali: "Ne premikajte se, ne premikajte se."

Z ministrstva za zdravje v Gazi so za televizijo Al Džazira dejali, da so izraelske sile napadle zahodno stran objekta.

Izraelska vojska (IDF) je sporočila, da pri operaciji v bolnišnici uporabljalo zdravniške ekipe in osebje, ki govori arabsko, da bi bilo čim manj žrtev med civilisti, "ki jih Hamas uporablja kot živi ščit". "V zadnjih tednih je izraelska vojska vedno znova javno opozarjala, da Hamasova nadaljnja vojaška uporaba bolnišnice Al Šifa ogroža njen zaščiteni status po mednarodnem pravu, in dala dovolj časa za zaustavitev te zlorabe bolnišnice. Včeraj je IDF pristojnim oblastem v Gazi ponovno sporočila, da se morajo vse vojaške dejavnosti v bolnišnici ustaviti v 12 urah. Na žalost se niso. IDF je tudi omogočila obsežne evakuacije bolnišnic in vzdrževala reden dialog z bolnišničnimi oblastmi. Vse Hamasove teroriste, ki so prisotni v bolnišnici, pozivamo, naj se predajo," so sporočili na omrežju X.