Incident na hrvaškem otoku: nekdanji vaterpolist grozil otroku in ga poskušal utopiti

Otroška rojstnodnevna zabava na eni od plaž na Korčuli, se je spremenila v pravo nočno moro. Lastnik hiše, ki se nahaja nad pomolom, kjer so otroci praznovali in skakali v morje, je v nekem trenutku začel kričati nanje, da so ukradli njegov pomol, nato pa skočil v morje, enega od fantov zgrabil za noge in ga z vso silo potegnil pod vodo. Ko je dečku uspelo priplavati na gladino, mu je 71-letni moški zagrozil, da ga bo poškodoval, poroča Dnevnik.hr.

Zabavo za 12. rojstni dan fantka so organizirali njegovi starši na plaži v predelu Soline, kjer so se zbrali njegovi prijatelji. Otroci so se zabavali na plaži in skakali v morje. V nekem trenutku se jim je približal moški in začel kričati, da so mu ukradli njegov pomol.

"Bila sem daleč od pomola, a sem opazila, da se je približal otrokom in začel kričati. Naenkrat pa ga vidim, kako skoči v morje in se potaplja za otroki. Otroci so plavali in mu poskušali pobegniti, vendar mu je enega dečka uspelo zagrabiti za nogo in ga potegniti pod vodo. Ko je priplaval na gladino mu je rekel: Če prideš še enkrat na most, ti bom polomil noge. Ti boš pristal v bolnišnici, jaz pa na policiji," je incident opisala mama dečka, ki je praznoval rojstni dan.

Kot poroča Dubrovniški Vjesnik gre za 71-letnega Hrvata, nekdanjega vaterpolista, ki sicer živi v Avstraliji, svojo hišo pa oddaja turistom. Tako kot številni lastniki hiš ob morju tudi on trdi, da je nelegalno zgrajeni pomol pred hišo njegova last, otrokoma pa je že večkrat grozil in jih lovil.

71-letnik ovaden zaradi kaljenja javnega reda in miru

Mama dečka, ki je praznoval rojstni dan, je takoj poklicala policijo. Ob prihodu policije se je 71-letnik skril v hišo.

"Policisti Policijske postaje Korčula so v ponedeljek, 26. avgusta, popoldne posredovali takoj po prejeti prijavi. Ugotovljeno je bilo, da je 71-letni hrvaški državljan, ki prebiva v Avstraliji, pred tem razgnal približno dvajset zbranih otrok. Ko je na pomolu pred svojo hišo videl, da jih ne more razgnati s kričanjem, je skočil v morje in enega otroka potegnil za nogo pod morsko gladino ter mu zagrozil, da ga bo telesno poškodoval, če bo spet prišel," pojasnilo Dubrovniško-neretvanske policijske uprave navaja Dnevnik.hr. Policisti so incident označili za posebno predrzno in nedostojno motenje javnega reda in miru, v konkretnem primeru pa gre tudi za kaznivo dejanje.

Zaradi vpletenosti mladoletnikov bo Policijska postaja Korčula o omenjenem dogodku s posebnim poročilom obvestila pristojno Državno pravobranilstvo, so še poudarili na PP Korčula. Po zaključeni kriminalistični preiskavi so 71-letnika ovadili na pristojno občinsko sodišče zaradi kaljenja javnega reda in miru.

Krajani so nad incidentom zgroženi, še poroča Dnevnik.hr.