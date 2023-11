Huda ura na Hrvaškem, Zadar je "pod vodo"

V Dalmaciji je celo noč deževalo, najhuje pa je bilo med 7. in 8. uro zjutraj, ko je v Zadru padlo več kot 50 litrov dežja na kvadratni meter. "Tolikšna količina dežja ne pade niti v enem mesecu," je za Zadarski.hr povedala Ana Vidović, meteorologinja na meteorološki postaji Puntamika.

Naliv je povzročil precejšnje težave. Voda je zalila številne kletne prostore, ceste in parkirišča so poplavljeni, promet v mestu je obstal.

Mestni svetnik Mate Lukić je na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook objavil posnetek, ki prikazuje, kako je voda zastala na sicer prenovljenem križišču, v globoki vodi se je znašel tudi njegov avtomobil.

"Kako se je to lahko zgodilo? To je novo križišče! To je neverjetno! Je kdo čistil jaške po mestu?! Vsa čast izvajalcem," je ironično dejal Lukić.

Zagrebčane sredi noči zbudilo močno grmenje

Neurje z grmenjem je ponoči zajelo tudi hrvaško prestolnico. Zagrebčane je okoli druge ure zjutraj prebudilo močno grmenje, mnogi so mislili, da gre za potres. Lažni potres je zaznala celo aplikacija evropskega seizmološkega centra, a so kasneje poročilo o potresu preklicali.

"Kakšna apokalipsa je to," je napisala ena od uporabnic omrežja X.

Čez dan se bo na Hrvaškem nadaljevalo oblačno vreme z dežjem, ponekod so mogoči močnejši nalivi, napoveduje hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za Kvarner, Kvarnerić in Velebitski kanal je zaradi močne burje razglašen rdeči alarm, za zahodno obalo Istre in severno Dalmacijo pa je zaradi vetra razglašen oranžni alarm. Za severno in južno Dalmacijo je izdano rumeno opozorilo za veter. Rumeno opozorilo zaradi vetra, dežja in grmenja je izdano za regije Knin, Reka, Split in Dubrovnik, zaradi dežja pa za Karlovec in Gospić.