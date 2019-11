Hrvaško vojsko pretresa največji škandal v zgodovini #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trije hrvaški vojaki so z vojaškim helikopterjem prevažali 36-letnika, ki naj bi ilegalno preprodajal orožje. Vojska je vojake že suspendirala. Trije vojaki so se dobro pripravili, prekupčevalca z orožjem so zakamuflirali: oblekli so ga v uniformo vojaškega pilota. Vsak od vojakov je imel doma celo pravo orožarno, to so ugotovili po hišnih preiskavah.To pa ni prvi škandal v hrvaški vojski v zadnjem letu. Lani so šli hrvaški vojaki kar s helikopterji v lov na merjasce.

Med opravljanjem delovnih nalog sta vojaška pilota od 36-letnega prijatelja nezakonito pridobila strelivo in ga nato s tretjim pilotom s helikopterjem odpeljala na nočni trening v Velebit. "V imenu vse hrvaške vojske, vseh vojakov, podčastnikov, častnikov, pilotov in v lastnem imenu se opravičujem. Vsem. To niso vrednote zmagovite hrvaške vojske," je povedal hrvaški minister za obrambo Damir Krstičević.

Če bodo spoznani za krive, bodo odpuščeni

36-letnik naj bi v bazo vstopil preoblečen v pilotsko uniformo, njegov prihod pa je bil vnaprej načrtovan. Piloti so s tem kršili vsa vojaška pravila. Proti njim so že sprožili disciplinske ukrepe. Če bodo spoznani za krive, bodo odpuščeni. "Vsako od teh kaznivih dejanj ima tako ime kot priimek. Kar zadeva mene, to sem že včeraj ponavljal, velja ničelna toleranca do nevojaškega vedenja," je še dodal minister.

Policija našla kar osem tisoč kosov vojaškega streliva

Pri dveh pilotih in štirih drugih civilistih, med katerimi je tudi nekdanji podžupan Zadra, je policija našla kar osem tisoč kosov vojaškega streliva. Kupili naj bi ga od splitskega podjetnika, kako je strelivo prišlo do njega, pa še preiskujejo. "Ne bi sklepal, da je iz naših skladišč. Torej, dokler se preiskava ne konča, vse do zadnjega skladiščnega elementa, ki ga bomo pregledali, ne morem zagovarjati kakršnegakoli stališča," je dejal Drago Matanović, namestnik načelnika generalštaba.

Poveljnik hrvaškega vojaškega letalstva je sicer zanikal, da bi orožje prevažali v letalu. Kupovali so ga za rekreativno streljanje, ki je bilo njihov skupni hobi. "Jaz se ukvarjam s streljanjem, vendar ne v takšnem obsegu, in sem zaradi tega na nek način vpleten, da vem, kako so stopili v stik," je dejal Mario Pleša, poveljnik letalske baze Zemunik.

Primer nezakonite nabave in trgovine z vojaškim orožjem zdaj odpira vprašanja varnosti v zemuniški bazi, ki je Natovo mednarodno središče za usposabljanje.