рашист дугин приехал на место взрыва автомобиля, в котором находилась его дочь



Детали: как пишут российские паблики, дарья дугина возвращалась с семейного фестиваля «Традиция» в усадьбе захарово. дугин планировал ехать вместе с дочерью, но в последний момент сел в другую машину. pic.twitter.com/4wnJ2BmbTz — DanaElena. 🇺🇦🇪🇺🇮🇹🇷🇴🇵🇱 (@danielapruna2) August 20, 2022

Za zdaj še ni zanesljivih informacij o tem, kaj natanko se je zgodilo v Moskvi, po neuradnih podatkih pa naj bi v eksploziji avtomobila-bombe umrla hči domnevnega Putinovega ideologa Aleksandra Dugina. Tega so sodeč po objavah na družbenih omrežjih Twitter in Telegram tudi posneli na kraju dogodka:

Foto: Twitter / Posnetek zaslona

Aleksandr Dugin je sicer človek, ki mu predvsem na Zahodu pravijo "Putinovi možgani". Sodeč po nekaterih teorijah ima zelo velik vpliv na ruskega predsednika.

Na zelniku Dugina, samooklicanega fašista in okultista, ki se navdušuje nad "mističnostjo" zloglasnega sovjetskega serijskega morilca Andreja Čikatila, naj bi med drugim zrasla ideja o ruski priključitvi Krima, ki jo je Putin ukazal leta 2014 in je bila prvi korak do letošnje vojne med Rusijo in Ukrajino. Uradno sicer ni znano, ali sta se Dugin in Putin kdaj sploh že srečala v živo.

Aleksandru Duginu pravijo tudi "Putinov Rasputin". Foto: Guliver Image

Rusi sicer že domnevajo, da je bila avtomobilska bomba v resnici namenjena Duginu in ne njegovi hčerki .Tudi vodja proruske manjšine v ukrajinskem Donecku Denis Pušilin je za smrt Duginove obtožil Ukrajince.