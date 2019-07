Grozljivo: nad psa so se spravili kar z lomilko #foto

V Karlovcu na Hrvaškem so nepridipravi v soboto poskušali vlomiti v hišo lokalnega gasilca. Pri tem so na dvorišču naleteli na komaj 15 mesecev starega Rexa, psa slednika v prostovoljnem gasilskem društvu. Medtem ko lastnika ni bilo doma, so neznani storilci psa pretepli z lomilko. Žival se je zaradi silovitega udarca na kraju dogodka onesvestila.

"To je sledni pes Rex. Njegov vodnik Dejan R. je bil v službi, ko so nepridipravi poskusili vlomiti v njegovo hišo in Rexa poškodovali z lomilko," so na družbenem omrežju Facebook zapisali gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva Karlovac. Zaradi močnega udarca se je pes na kraju napada onesvestil, vendar pa po grozljivem dogodku že uspešno okreva.

"Predpostavljamo, da je dobil samo en udarec, vsaj tako je pokazal rentgen, našli pa smo ga nezavestnega. Prvi dan po napadu je bil popolnoma nepokreten, morda tudi zaradi zdravil, drugi dan infuzije pa se je že zbudil," je povedal Rexov lastnik.

Kdo je odgovoren za napad na žival, za zdaj še ni znano, saj policija dogodek še preiskuje. Šlo naj bi za človeka, ki je pohajkoval okoli hiše, ko je zagledal psa, pa se je verjetno prestrašil, da ga bo Rex, ki je sicer naučen, da ne grize ljudi, napadel.

Medtem ko možje v modrem preiskujejo incident, pa gasilci upajo, da se jim bo njihov štirinožni prijatelj čim prej spet pridružil pri reševanju človeških življenj.