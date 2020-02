Gigantska želva je imela tudi rogove #video

Znanstveniki so v Venezueli in Kolumbiji odkrili nove ostanke gigantske želve Stupendemys geographicus. Kot so ugotovili, so imeli želvaki te vrste tudi rogove.

Kot ocenjujejo raziskovalci, je bil želvak, katerega ostanek so odkrili, težak med 871 in 1145 kilogrami.

Te želve so sicer lahko zrasle celo do treh metrov in so bile ene največjih želv, ki so kdajkoli živele na Zemlji, morda celo največje. Živele pa so v obdobju pred od devet do pet milijonov let.