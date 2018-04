Evroposlance bomo volili maja prihodnje leto

Naslednje evropske volitve bodo med 23. in 26. majem prihodnje leto. Po državah članicah so ta datum danes v Strasbourgu z veliko večino potrdili še evropski poslanci. Pričakovati je, da bodo v Sloveniji volitve v Evropski parlament v nedeljo, 26. maja.

Nazadnje so evropske volitve potekale leta 2014. Na njih je največ sedežev v parlamentu v Strasbourgu in Bruslju osvojila Evropska ljudska stranka (EPP), na drugem mestu so bili socialisti in demokrati (S&D).

Iz Slovenije je bilo v osmi sklic Evropskega parlamenta izvoljenih osem evropskih poslancev: Milan Zver (EPP/SDS), Romana Tomc (EPP/SDS), Patricija Šulin (EPP/SDS), Franc Bogovič (EPP/SLS), Lojze Peterle (EPP/NSi), Tanja Fajon (S&D/SD), Ivo Vajgl (Alde/Desus) in Igor Šoltes (Zeleni).

Prihodnje volitve bodo po pričakovanjih prve, na katerih ne bo več sodelovala Velika Britanija, ki naj bi konec marca prihodnje leto izstopila iz Unije.

Zaradi brexita se bo število evroposlancev po prihodnjih evropskih volitvah zmanjšalo s 751 na 705. 46 sedežev naj bi tako ostalo praznih, preostalih 27 pa naj bi si razdelilo 14 članic, ki so po ocenah zdaj preslabo zastopane glede na njihovo velikost. Slovenija bo tako kot doslej imela osem evropskih poslancev.