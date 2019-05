Drama trajekta pri Kornatih, reševanje ovirajo visoki valovi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trajekt Aurelia italijanske ladijske družbe SNAV, ki pluje pod ciprsko zastavo, je sinoči izplul iz Ancone. Okoli 5. ure zjutraj mu je v hrvaških vodah odpovedal eden izmed motorjev. 137 metrov dolg trajekt se trenutno nahaja deset navtičnih milj jugozahodno od Kornatov, zaradi visokih valov in nedelujočega motorja pa je položaj resen, poroča Jutarnji list.

Po poročanju Jutarnjega lista sta že zjutraj za pomoč izplula dva vlačilca iz Šibenika, a sta se morala zaradi močnega juga vrniti v šibeniško pristanišče. Časnik Slobodna Dalmacija je kasneje sporočil, da je ob 11.30 uri iz zadarske luke Gaženica izplul vlačilec, ki namerava trajekt odvleči v Split.

Na trajektu 250 potnikov in 50 avtomobilov

Po besedah šibeniškega luškega kapitana Roberta Baljkasa je na trajektu okoli 250 ljudi in okoli 50 avtomobilov. Na krovu je tudi 92 članov posadke.

Foto: Marine Traffic Iz predstavništva italijanskega SNAV-a v Splitu so za Slobodno Dalmacijo sporočili, da je s potniki vse v redu in da imajo na trajektu dovolj hrane in pijače.

Reševalno akcijo sicer vodi Center za iskanje in reševanje z Reke.