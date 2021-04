Črnogorski premier odstavil ministra zaradi zanikanja genocida v Srebrenici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Črnogorski premier Zdravko Krivokapić je danes sporočil, da je sprožil postopek za odstavitev ministra za pravosodje Vladimirja Leposavića. Razlog za to je ministrova nedavna izjava, da bo genocid v Srebrenici, v katerem so bosanski Srbi julija 1995 pobili okoli 8.000 Bošnjakov, priznal, "ko bo ta nedvoumno dokazan".

Vladimir Leposavić je obenem kritiziral mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, ki je zaradi genocida v Srebrenici izreklo več sodb, saj da je izgubilo svojo legitimnost. Premier je danes pojasnil, da je Leposavića najprej pozval, naj prekliče svoje izjave ali odstopi, a je to zavrnil, zato ga bo zdaj odstavil sam, da ohrani integriteto vlade. Nedopustno namreč je, da pravosodni minister razširja svoja zasebna stališča, je dejal.

35-letni pravnik Leposavić ne pripada nobeni vladni stranki, ampak je bil na mesto ministra decembra imenovan kot nestrankarski strokovnjak. Pred leti je bil sicer aktiven v nekaterih desno nacionalističnih strankah. Njegove izjave o Srebrenici, ki jih je izrekel pred dvema tednoma v črnogorskem parlamentu, so naletele na oster odziv v Črni Gori in širše v regiji. Za dodatna pojasnila v zvezi s tem je zaprosila Evropska komisija in večina veleposlaništev v Podgorici, poroča STA.