Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
Nedelja, 22. 3. 2026, 11.21

Celotna Kuba znova ostala brez elektrike

Kuba | Foto Reuters

Kubo je v soboto ponovno prizadel izpad električne energije po celotnem otoku, je na družbenem omrežju X sporočilo kubansko ministrstvo za energetiko in rudarstvo. Gre za že drugi izpad elektrike po vsej državi v manj kot enem tednu.

Kubansko ministrstvo za energetiko je na družbenem omrežju zagotovilo, da so že začeli dela za ponovno vzpostavitev oskrbe z električno energijo.

S karibskega otoka so že v ponedeljek poročali o popolnem izpadu elektrike, pred tem pa je prav tako marca električni izpad prizadel zahodni del Kube.

Zastarele termoelektrarne in težave z dobavo nafte

Država se že dalj časa sooča s težavami pri oskrbi z električno energijo, saj jo proizvaja z osmimi starimi termoelektrarnami, pri čemer nekatere obratujejo že več kot 40 let, se pogosto kvarijo ali jih morajo oblasti začasno ustavljati zaradi vzdrževanja.

Težave pri oskrbi se stopnjujejo, odkar so ZDA v začetku letošnjega januarja zajele nekdanjega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, ki je bil glavni zaveznik Kube v regiji, Venezuela pa je bila njena glavna dobaviteljica nafte.

Poleg tega so ZDA s carinami zagrozile vsem državam, ki bi Kubi prodale nafto. Ta je sicer ključnega pomena za proizvodnjo elektrike na otoku.

