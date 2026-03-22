Celotna Kuba znova ostala brez elektrike

Kubo je v soboto ponovno prizadel izpad električne energije po celotnem otoku, je na družbenem omrežju X sporočilo kubansko ministrstvo za energetiko in rudarstvo. Gre za že drugi izpad elektrike po vsej državi v manj kot enem tednu.

Kubansko ministrstvo za energetiko je na družbenem omrežju zagotovilo, da so že začeli dela za ponovno vzpostavitev oskrbe z električno energijo.

S karibskega otoka so že v ponedeljek poročali o popolnem izpadu elektrike, pred tem pa je prav tako marca električni izpad prizadel zahodni del Kube.

Zastarele termoelektrarne in težave z dobavo nafte

Država se že dalj časa sooča s težavami pri oskrbi z električno energijo, saj jo proizvaja z osmimi starimi termoelektrarnami, pri čemer nekatere obratujejo že več kot 40 let, se pogosto kvarijo ali jih morajo oblasti začasno ustavljati zaradi vzdrževanja.

Težave pri oskrbi se stopnjujejo, odkar so ZDA v začetku letošnjega januarja zajele nekdanjega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, ki je bil glavni zaveznik Kube v regiji, Venezuela pa je bila njena glavna dobaviteljica nafte.

Poleg tega so ZDA s carinami zagrozile vsem državam, ki bi Kubi prodale nafto. Ta je sicer ključnega pomena za proizvodnjo elektrike na otoku.