Husein Bosnić, ki je znan kot Bilal Bosnić, je v zaporu odsedel celotno zaporno kazen. Obsojen je bil leta 2015 zaradi spodbujanja terorizma in novačenja borcev za skrajno islamistično skupino Islamska država (IS) v Siriji in Iraku. Bosnić je bil sicer označen kot neformalni voditelj skrajne muslimanske ločine vahabitov v BiH.

V obtožnici je bilo navedeno, da je Bosnić v letih 2013 in 2014 kot član vahabitske skupnosti, ki deluje zunaj struktur Islamske skupnosti BiH v nekaj mestih, kot sta Velika Kladuša in Gornja Maoča, propagiral in širil islamski radikalizem ter javno spodbujal mlade v BiH, naj se priključijo teroristom IS.

Med drugimi naj bi med borce rekrutiral tudi več Slovencev.