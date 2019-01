Bo Trump na meji z Mehiko razglasil izredne razmere?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Direktorji velikih ameriških nacionalnih televizijskih mrež NBC, ABC, CBS in Fox so se v ponedeljek po uvodnem obotavljanju odločili za neposredni prenos nocojšnjega nagovora ameriškega predsednika Donalda Trumpa o varnosti na meji. Razen televizije Fox so se druge televizijske mreže glede prenosa obotavljale, ker od predsednika pričakujejo zavajanja in neresnice. Mediji špekulirajo, da utegne ameriški predsednik nocoj razglasiti izredne razmere na meji z Mehiko.

Ameriški predsednik Donald Trump se je odločil, da bo "sovražnike ljudstva", kot pravi televizijam in nekaterim medijskim hišam, izkoristil za pritisk na kongresne demokrate, da mu odobrijo 5,6 milijarde dolarjev za zid ali ograjo na meji z Mehiko.

S tem denarjem Trump pogojuje obnovo financiranja agencij lastne vlade, ki so brez proračunskega denarja od 22. decembra lani. Demokrati se o tem ne nameravajo pogajati, dokler se ne zagotovi proračunsko financiranje vlade. Po govoru namerava Trump v četrtek obiskati ameriško-mehiško mejo, kamor so novinarske ekipe prav tako povabljene.

Trump potrebo po gradnji zidu utemeljuje z grožnjo zaradi terorizma

Terorizem je zadnja utemeljitev potrebe po zidu na meji, ki ga je Trump sprva utemeljeval z nezakonitim priseljevanjem in tihotapljenjem mamil. Uradni podatki Trumpove administracije kažejo, da na meji ni nobene krize, ki bi bila bistveno večja kot prejšnja leta, ampak je, kar zadeva nezakonito priseljevanje, kriza celo prepolovljena.

Prototip zidu ameriškega predsednika Donalda Trumpa na meji med ZDA in Mehiko. Foto: Reuters

Kljub temu Trump vztraja pri krizi na meji z Mehiko, ki je po njegovih besedah grožnja nacionalni varnosti ZDA. Novinarji časnika Washington Post so sicer pred kratkim razkrili, da je Trump v dveh letih vodenja ZDA izrekel ali zapisal kar 7.600 laži in zavajanj, med katere zdaj štejejo tudi trditve o več tisoč teroristih, ki so po Trumpovih besedah ujeti na južni meji.

Demokrati zahtevajo, da jim televizije ponudijo priložnost za takojšnji odziv

Predsednica predstavniškega doma kongresa iz vrst demokratov Nancy Pelosi je izjavila, da bodo Trumpove besede v nocojšnjem govoru polne zlobe in zavajanj. Zaradi tega je od televizijskih mrež že zahtevala, da demokratom ponudijo priložnost za takojšnji odgovor na predsednikove navedbe.

Nekateri komentatorji medtem predlagajo, da bi govor potekal z zamikom, da bi lahko sproti preverili dejstva in jih objavili na ekranu. "Če boste res objavili ta govor, potem morate narediti dve stvari. Naj gre za posnetek z zamudo, da se opozori na laži in zavajanja, poskrbeti pa je treba tudi za takojšen odgovor nasprotne strani," je na Twitterju poudaril strokovnjak konservativnega inštituta Enterprise Norman Ornstein.

Mediji špekulirajo, da bo Trump na meji z Mehiko razglasil izredne razmere

Komentator Washington Posta Greg Sargent je televizije naravnost pozval, naj ne prenašajo govora v živo, ker so Trumpove laži glede priseljevanja zadnji dve leti rasle in so ravno zdaj, v času zaprtja vlade, dosegle nesluteno raven.

Televizijski nagovori ameriških predsednikov državljanom v večernem terminu ameriških televizij so praviloma namenjeni izredno pomembnim sporočilom. Zaradi tega televizije pričakujejo, da Trump ne bo zgolj širil propagande za svoj zid, ampak bo morda celo uresničil svoje napovedi in na meji z Mehiko razglasil izredne razmere.