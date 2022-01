Bo Mattarella ostal italijanski predsednik?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski predsednik Sergio Mattarella naj bi pristal na to, da ostane na položaju predsednika države. Za to so ga danes zaprosili predstavniki političnih strank, ki se niso mogli dogovoriti o njegovem nasledniku. Ponovno naj bi ga na položaj izvolili drevi v osmem krogu glasovanja.