Biden ne namerava odobriti obveščevalnih poročil za Trumpa

Ameriški predsednik Joe Biden je v petek v odgovoru na vprašanje ameriške televizije CBS dejal, da bivšemu predsedniku Donaldu Trumpu ne bo omogočil prejemanja rednih obveščevalnih poročil, kar je bila doslej tradicija za bivše predsednike, ki so za to zaprosili.

Biden je še dejal, da Trump ne bi smel dobivati obveščevalnih poročil zaradi svojega muhastega obnašanja, ki ni povezano z njegovo podporo vdoru njegovih podpornikov v ameriški kongres. "Mislim, da ne bi smel dobivati obveščevalnih poročil. Raje ne bi ugibal na glas, zakaj ne, ampak mislim, da ni nobene potrebe za to. Kakšna vrednost bi bila v tem? Zakaj bi mu dajali obveščevalna poročila? Kakšen učinek ima, razen tega, da mu kaj uide in kaj pove na glas?", je po navedbah STA ugibal Biden.

Biden nekdanjega predsednika verjetno ne bo prosil za nasvet

Trump doslej še ni formalno zaprosil za obveščevalna poročila, do katerih so tradicionalno upravičeni bivši predsedniki ZDA. Med drugim zato, da so seznanjenimi z dogajanjem in lahko svetujejo nasledniku, če je bilo potrebno. Zelo malo verjetno pa je, da Biden kdajkoli v prihodnje Turmpa prosil za kakšen nasvet.

Trump še vedno vztraja, da je zmagal na volitvah

Zakona o obveščevalnih poročilih bivšemu predsedniku ni in zadeva je odvisna od dobre volje trenutnega predsednika ZDA, kar je sedaj Biden. Trump doslej še vedno ni priznal niti tega, da je bivši predsednik in še naprej vztraja pri neutemeljeni trditvi, da je sam zmagal na lanskoletnih predsedniških volitvah, poroča STA.

Porolil naj ne bi bral niti, ko je bil predsednik

Trump obveščevalnih poročil sicer naj ne bi bral niti, ko je bil predsednik, zato Biden ne vidi razloga, da bi mu jih dajali še naprej. Celo nekdanji Trumpovi sodelavci menijo, da bi bila obveščevalna poročila nevarna za državo, ki je močno zadolžen. Nekdanja namestnica nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti v Trumpovi vladi Sue Gordon je zapisala, da Trump poročil ni bral, redno pa je dvomil v vse, kar je prejel od ameriških obveščevalcev, navaja STA.

Biden še vedno noče povedati, ali bi v senatu glasoval za obsodbo Trumpa v ustavni obtožbi, ki ga je doletela zaradi podžiganja upora proti vladi. Odločitev o tem prepušča senatu. "Kandidiral sem proti njemu, ker sem menil, da ni primeren za predsednika ZDA," je dejal Biden, ki je že januarja po vdoru v ameriški kongres dejal, da je Trump eden najbolj nesposobnih predsednikov v zgodovini ZDA, poroča STA.