Avstrijsko zunanje ministrstvo tarča kibernetskega napada

Kibernetski napad so v sporočilu za medije potrdili na avstrijskem notranjem in zunanjem ministrstvu. Začel se je v soboto nekaj pred 23. uro, trajal pa bi lahko več dni, je povedal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Peter Guschelbauer, poroča STA.

"Zaradi resnosti in narave napada ni mogoče izključiti, da gre za napad državnega akterja," so zapisali na ministrstvih. "V preteklosti so bile tarča podobnih napadov druge evropske države," so dodali. Avstrija je nemudoma sprejela vrsto tehničnih ukrepov in v skladu z veljavno zakonodajo vzpostavila koordinacijski odbor, so še dodali. Z zadevo so seznanjene in se z njo ukvarjajo vse pristojne službe.

Napad se je zgodil, potem ko so avstrijski Zeleni v soboto prižgali zeleno luč za vstop v vlado s konservativno ljudsko stranko (ÖVP), še piše STA.