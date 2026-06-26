Apple je zvišal cene svojih računalnikov MacBook, tablic iPad in nekaterih drugih izdelkov, pri čemer je kot razlog navedel strmo naraščajoče stroške pomnilnika in prostora za shranjevanje, ki jih je sprožil razvoj umetne inteligence, poroča tiskovna agencija AFP.

Obvestilo o podražitvi je v četrtek sprva povzročila padec delnic Appla na newyorški borzi, v podaljšanem trgovanju pa so si rahlo opomogle na približno 276 dolarjev za delnico.

Cena 14-palčnega MacBook Pro je s 1700 dolarjev (1490 evrov) narasla na 2000 (1754 evrov) dolarjev, medtem ko se je cena iPada Air zvišala s 600 (526 evrov) na 750 dolarjev (614). Cena naprave za pretočno predvajanje Apple TV se je zvišala s 130 (114 evrov) na 200 dolarjev (175 evrov).

Cena iPhona ostaja enaka

Cena iPhona, ki je glavni vir prihodkov podjetja, se za zdaj ni spremenila.

"Hitra širitev podatkovnih centrov za umetno inteligenco je povzročila izjemno rast povpraševanja po pomnilnikih in shranjevalnem prostoru. Še nikoli nismo bili priča tako velikemu in tako hitremu zvišanju cen komponent," je v izjavi za medije navedel Apple.

Glavni izvršni direktor Appla Tim Cook je prejšnji teden za časopis The Wall Street Journal izjavil, da so zvišanja cen neizogibna. "Ponudba je manjša v času, ko potrošniki želijo naprave, proizvajalci pomnilnikov pa prenašajo ogromna zvišanja cen," je dejal Cook in skok cen označil za stoletno povodenj.

Hitra širitev podatkovnih centrov za umetno inteligenco je povzročila strmo zvišanje cen pomnilniških čipov in RAM-a, pri čemer se cene čipov od konca leta 2025 vsako četrtletje zvišujejo za vsaj 50 odstotkov.

Za obvladovanje posledic v podjetju Apple bo odgovoren John Ternus, ki bo 1. septembra nasledil Cooka na mestu izvršnega direktorja, le nekaj dni pred predstavitvijo nove generacije iPhonov, poroča AFP.

Podražitve napovedali tudi v Microsoftu

Podražitve so v torek napovedali tudi v tehnološkem velikanu Microsoft. Igralne konzole Xbox bodo s 1. avgustom dražje za 100 do 150 dolarjev. Xbox Series S se bo tako v ZDA podražil na 500, zmogljivejši Xbox Series X pa na 800 dolarjev. Novih cen za Evropo, kjer je za Series X trenutno treba odšteti okoli 600 evrov, še niso razkrili, navaja AFP.

Že aprila je cene igralne konzole Playstation 5 zvišal Microsoftov tekmec Sony. V Evropi se je konzola podražila za 100 evrov na 650 evrov. S 1. septembrom pa bo Nintendo za šest odstotkov zvišal cene konzol Switch in Switch 2, še poroča AFP.