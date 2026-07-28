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Avtorji:
M. L., STA

Torek,
28. 7. 2026,
14.05

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek
Apple NVIDIA

Torek, 28. 7. 2026, 14.05

1 ura, 24 minut

Apple ponovno najvrednejše podjetje na svetu

Avtorji:
M. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Apple | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Proizvajalec računalnikov in pametnih telefonov Apple je v ponedeljek ponovno postal najvrednejše podjetje na svetu, potem ko mu je ta naziv konec lanskega leta speljal razvijalec računalniških čipov Nvidia. Vrednost Appla je dosegla skoraj pet tisoč milijard dolarjev, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Apple, ki proizvaja pametne telefone iPhone in računalnike MacBook, je bil dolgo vodilni na lestvici najvrednejših podjetij. S položaja ga je lani izrinilo podjetje Nvidia, predvsem zahvaljujoč povpraševanju po visokozmogljivih računalniških čipih za potrebe industrije umetne inteligence.

Nvidia je imela 31. decembra 2025 tržno kapitalizacijo več kot 4.500 milijard dolarjev, Apple pa približno štiri tisoč milijard dolarjev.

Applova tržna vrednost že skoraj pet tisoč milijard dolarjev

Tržna kapitalizacija Appla je zdaj dosegla 4.940 milijard dolarjev, medtem ko se vrednost Nvidie giblje okoli 4.830 milijard dolarjev, poroča DPA.

Delnice Nvidie so se letos do zdaj okrepile za štiri odstotke, medtem ko so se delnice Appla v tem času okrepile za 24 odstotkov, poroča poslovna televizija CNBC.

Po poročanju televizije je Apple dosegel boljše rezultate od trga, saj so vlagatelji pozitivno ocenili njegovo zadržanost pri velikih naložbah v umetno inteligenco, saj raje najema zmogljivosti, namesto da bi jih gradil sam.

Jure Leskovec, računalničar, podjetnik, profesor na računalničar, podjetnik, profesor na Univerzi Stanford
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