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Avtorji:
D.K., STA

Sobota,
11. 7. 2026,
7.56

Osveženo pred

28 minut

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Natisni članek
Apple tožba OpenAI kraja Elon Musk umetna inteligenca umetna inteligenca chatGPT

Sobota, 11. 7. 2026, 7.56

28 minut

Apple vložil tožbo proti OpenAI zaradi kraje poslovnih skrivnosti

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Apple | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ameriški tehnološki velikan Apple je na zveznem sodišču v severnem okrožju Kalifornije vložil tožbo proti podjetju OpenAI zaradi domnevne kraje poslovnih skrivnosti, poroča poslovna televizija CNBC. S tožbo zahteva odškodnino, sodno prepoved nadaljnje uporabe domnevno odtujenih poslovnih skrivnosti in druge zaščitne ukrepe.

Apple v tožbi navaja, da je OpenAI na vseh ravneh podjetja – od tehničnega osebja do vodje oddelka za strojno opremo – v sodelovanju s poslovnimi partnerji pridobival njegove poslovne skrivnosti in zaupne informacije. Po navedbah podjetja gre za usklajeno ravnanje, katerega cilj je bil razvoj konkurenčnih izdelkov.

Tožba pomeni izrazit preobrat v odnosih med podjetjema, ki sta leta 2024 sklenili partnerstvo, v okviru katerega je bil klepetalni robot ChatGPT vključen v operacijski sistem iPhona. Ob predstavitvi je Applov sedež obiskal tudi izvršni direktor OpenAI Sam Altman.

Odnosi med podjetjema so se zaostrili po lanski napovedi OpenAI, da bo vstopil na trg strojne opreme. Podjetje je takrat za 6,4 milijarde dolarjev prevzelo zagonsko podjetje IO Products, ki ga je ustanovil nekdanji Applov glavni oblikovalec Jony Ive.

Siri bo uporabljala Gemini

Apple je medtem napovedal, da bo prenovljena različica glasovne pomočnice Siri, ki bo izšla letos jeseni, temeljila na Googlovih modelih umetne inteligence Gemini, in ne na tehnologiji OpenAI.

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Večina očitkov v tožbi se nanaša na nekdanje Applove zaposlene, ki so se zaposlili pri OpenAI ali se prijavili na delovna mesta v podjetju. Med obtoženimi je tudi nekdanji Applov podpredsednik Tang Tan, zdaj vodja strojne opreme pri OpenAI. Apple trdi, da je Tan kandidate, ki so bili še zaposleni pri Applu, spodbujal, naj na razgovore prinesejo dejanske dele Applovih naprav, da bi od njih pridobil zaupne informacije o izdelkih in tehnologijah.

Podjetje še navaja, da je OpenAI odhajajoče zaposlene usmerjal, kako ob odhodu zaobiti Applove varnostne postopke. Nekdanjega zaposlenega Changa Liuja obtožuje, da je ob odhodu iz podjetja odtujil Applov prenosni računalnik.

OpenAI očitke zavrača

V OpenAI očitke zavračajo. "Ne zanimajo nas poslovne skrivnosti drugih podjetij. Še naprej ostajamo osredotočeni na razvoj inovativnih tehnologij, ki koristijo ljudem po vsem svetu," so sporočili iz toženega podjetja.

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Apple ni želel komentirati, ali bo tožba vplivala na obstoječe partnerstvo z OpenAI, ki vključuje integracijo ChatGPT v platformo Apple Intelligence.

Tožba predstavlja novo pravno breme za OpenAI, ki se pripravlja na pričakovano zgodovinsko prvo javno ponudbo delnic (IPO). Prihaja tudi dva meseca po odmevni sodni zmagi podjetja proti milijarderju Elonu Musku, potem ko je porota zavrnila njegove očitke, da je OpenAI opustil prvotni nedobičkonosni namen delovanja. Musk je napovedal pritožbo.

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