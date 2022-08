V Srbiji bo mesija digitalnih iger ameriško podjetje Epic games zgradilo sodobno raziskovalno-razvojno središče, ki podpira razvoj strojnih in programskih rešitev za ustvarjanje fotorealističnih digitalnih ljudi. Srbija bo tako očitno samo še utrdila sloves kot prestolnica razvoja računalniških iger v regiji.

"Primarni cilj gradnje kampusa je bil negovati težnje in potencial ne le naše ekipe, temveč tudi lokalnega tehnološkega in ustvarjalnega ekosistema. Začetek gradnje kampusa pomeni, da smo korak bližje uresničitvi naše vizije," je po poročanju Netokracije povedal ​​Vladimir Mastilović, ustanovitelj 3Lateral in podpredsednik Digital People Technologies pri Epic Games.

"Nov, multidisciplinarni delovni prostor nam bo omogočil, da odpremo vrata novim talentom in nadaljujemo razvoj naslednje generacije interaktivnih izkušenj v realnem času skupaj z drugimi ekipami Epic Games," je dodal.

Kampus je zasnovan tako, da podpira celoten razvojni cikel sodobnih tehnoloških rešitev prek posebej oblikovanih con za vsak oddelek, od raziskav do razvoja izdelkov. Poleg funkcionalnosti je bila posebna pozornost namenjena fleksibilnosti dela, ki ponuja akustično udobje za samostojno delo ter prostore, namenjene osredotočenemu in sodelovalnemu delu, tako v živo kot v hibridni obliki.

Regionalnim ustvarjalcem bodo omogočili učenje in jim zagotavljali podporo pri ustvarjanju

Inovativni delovni prostor bo ekipama 3Lateral in Epic Games omogočil učenje, ustvarjanje in inovacije ter nadaljnjo podporo regionalnim ustvarjalcem, raziskovalcem in izobraževalcem, ki jih zanimata Unreal Engine in tehnologije digitalnega človeškega ustvarjanja.

Njihova tehnologija je uporabna v različnih panogah, kot so umetna inteligenca, biometrija, robotika, avtomobilizem in raziskave. Za digitalizacijo videza in gibanja ljudi podjetje razvija celovite rešitve, od elektronike in strojne opreme za 3D- in 4D-skeniranje do infrastrukturnih rešitev IT, podatkovnih baz, cevovodov, procesnih algoritmov, pa tudi rešitev motorjev v realnem času.