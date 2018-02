Ameriški dijaki pred Belo hišo: Predsednik, ukrepaj #video

V strelskem pohodu na eni od šol na Floridi je umrlo 17 ljudi. To je bil le eden od zadnjih velikih pokolov na ameriških šolah. Zdaj so se s čustvenim pozivom oglasili ameriški dijaki: zaščitite otroke, ne orožja, pravijo. Na desetine se jih je zbralo v Washingtonu in pred Belo hišo protestiralo proti politiki splošnega nošenja orožja.

Video: Planet TV

"Kdo bo naslednji? Bom to jaz? Predsednik, ukrepaj." Tako v šoku in jezi po zadnjem strelskem pokolu poziva na desetine mladih Američanov. Ko so zbrani naštevali imena žrtev krvavih pokolov na šolah, so bili več kot jasni; pereče vprašanje dostopa do orožja bi moralo presegati politiko.

"To ne bi smelo biti vprašanje republikancev proti demokratom. Vsi bi morali stopiti skupaj in se odločiti, da je treba ukrepati. Ne nazadnje so v šolah otroci, ki jih skrbi za lastno varnost," je na protestu dejala dijakinja Eleanor Nuechterlein.

In medtem ko Florida žaluje za 17 ubitimi, je strelec že stopil pred sodnika. Dejstvo, da je 19-letnik sploh lahko prišel do orožja, na noge dviga vse več Američanov. S pozivi politikom, naj vendarle ukrepajo, so se organizirale številne skupine staršev, na primer hollywoodski zvezdniki. Da besede niso dovolj, da so potrebna dejanja, pa ameriški politiki s pobudo "ena manj" že sporočajo tudi številni posamezniki.

Predsednik Trump je po zadnji tragediji tudi sicer tarča ostrih kritik, da je ameriška politika kljub številnim strelskim napadom na šolah ob tem vprašanju povsem pasivna.