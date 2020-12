Zorčič: V teh težkih časih potrebujemo enotnost izpred 30 let

Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je pred praznikom dneva samostojnosti in enotnosti zapisal, da smo pred 30 leti za višji cilj zmogli v ključnem trenutku preseči razlike in strniti vrste, takšno enotnost pa potrebujemo tudi danes, v času epidemije. "Ne le državljanke in državljani, tudi politika mora vložiti nekaj napora in stopiti eden drugemu naproti," je med drugim poudaril Zorčič.

Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je v poslanici pred državnim praznikom enotnosti zapisal, da bi moral biti 26. december letos še posebej slovesen, saj obeležujemo 30. obletnico razglasitve izida zgodovinskega plebiscita, na katerem se je več kot 88 odstotkov vseh volilnih upravičencev oziroma 95 odstotkov vseh, ki so glasovali, odločilo za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo.

"Epidemija nas je prikrajšala za slavnostna druženja in zdravice, a se prelomnih dogodkov zaradi tega ne bomo nič manj bogato spominjali," je poudaril Zorčič. Opomnil je, da enotnost, ki smo jo izkazali na plebiscitu, ni bila dosežena čez noč, temveč je bila plod dolgoletnega samobitnega procesa, ki se je polagoma odvijal skozi stoletja, pospešeno pa skozi 80. leta prejšnjega stoletja in je 23. decembra 1990 dosegel svoj vrh.

Vanjo je bilo v mesecih pred plebiscitom vloženega še posebej veliko truda, usklajevanj, popuščanj in dogovarjanj. Pri tem so izjemno vlogo odigrale politične stranke in poslanske skupine tedanje skupščine, ki so uspele preseči ideološka razhajanja ter 6. decembra 1990 podpisale sporazum o skupnem nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo Slovenijo.

"Enotnosti ni mogoče doseči čez noč, a vredno je poskusiti"

"Sporazum je bil jasen izraz političnega poguma, odgovornosti in modrosti in je ključno doprinesel k samostojni in demokratični državi. Spomin na zgodovinsko podporo viziji lastne države danes, po treh desetletjih, zaradi navedenega poraja ponos, občudovanje in spoštovanje. Enotnost, ki smo jo dosegli, pa ostaja naš največji politični ideal, po katerem hrepenimo vselej, ko smo postavljeni pred največje izzive," je zapisal Zorčič.

"Enotnosti ne bo mogoče doseči čez noč, a vredno je poskusiti, zato v teh težkih časih stopimo skupaj in bodimo kot pred 30 leti," je poudaril predsednik državnega zbora Igor Zorčič.

Dodal je, da smo pred 30 leti za višji cilj zmogli strniti vrste, takšno enotnost pa potrebujemo tudi danes, ko se soočamo s pandemijo bolezni covid-19. Po njegovem mnenju mora tudi politika vložiti nekaj napora in stopiti eden drugemu naproti, saj boj proti virusu bolj kot kadarkoli prej kliče k povezovanju, sodelovanju, enotnosti in solidarnosti.

"Enotnosti ne bo mogoče doseči čez noč, a vredno je poskusiti, zato v teh težkih časih stopimo skupaj in bodimo kot pred 30 leti," je poudaril Zorčič. "Leto, ki se poslavlja, nas je postavilo pred težko preizkušnjo in tokratni praznični dnevi bodo precej drugačni, a naj nam to ne zamaja upanja za leto, ki prihaja," je še dodal predsednik državnega zbora.