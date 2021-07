Znova bo vse topleje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred nami so znova sončni in vroči dnevi. Popoldne bodo lahko ponekod nastajale plohe.

Danes bo po večini sončno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe ter nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo dopoldne zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, v krajih z burjo okoli 20 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Sončno nadaljevanje tedna

V četrtek in petek bo prevladovalo sončno vreme, predvsem v petek popoldne lahko v gorskem svetu nastane kakšna nevihta.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes bo delno jasno, na območju Alp se bodo že dopoldne začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Burja v Kvarnerju bo popoldne prehodno ponehala.

Jutri bo pretežno jasno, le na območju Alp bodo popoldne možne posamezne nevihte. Predvsem dopoldne bo v Kvarnerju še pihala šibka burja.