Znaš zadeti koš? Posnemi se in sodeluj!

Vsi si želimo, da je okolje, v katerem živimo, čisto in brez smeti. A priznajmo si – kupi smeti v parkih, na ulicah in mestnih trgih v času zaprtja države in zaustavitve javnega življenja, nam niso v čast.

Ko smeti letijo tudi iz avtomobilov

Če smo se do zdaj spraševali, kam z vso odpadno embalažo in koliko je bomo v resnici reciklirali, pa smo med zdravstveno krizo soočeni z novo (beri: staro) težavo. Ni lepšega kot dobiti se s prijatelji v parku, vsak s svojo papirnato vrečko, polno dobrot iz McDonald'sa, in se ob hrani in pijači vsaj malo družiti. A kaj ko embalaža velikokrat konča na klopci ali na tleh ob smetnjakih, žal pa ne v njih. Komunalna podjetja ne morejo tako hitro prazniti košev, kot se ti polnijo. Ljudje gredo celo tako daleč, da med vožnjo odvržejo embalažo kar skozi okno svojega avtomobila!

S težavami z odpadno embalažo se srečujejo tudi pri McDonald'su, kjer so se odzvali na povečano smetenje v bližini njihovih poslovalnic po vsej Sloveniji, tako da so v preteklih mesecih namestili dodatne koše in jih redno praznijo. Večkrat dnevno izvajajo tako imenovano "trash patrolo", da počistijo odpadke na širšem območju okoli njihovih poslovalnic. Da bi ljudi spodbudili k družbeni in okoljski odgovornosti, so pri McDonald'su pripravili mini akcijo "Legende vedno zadenejo". Na njihovem TikTok profilu si lahko ogledaš, kako mladi ciljajo na koš in zadenejo. Naj bo to košarkarski koš ali koš za smeti, za uspešen met si nagrajen. V košarki s točkami, v vsakdanjem življenju pa zato, ker ti ni vseeno za okolje, v katerem živiš. Zato poskrbi, da odpadki pristanejo v košu. Lahko se posnameš tudi ti, objaviš video in sodeluješ v njihovi nagradni igri.

Reciklirajo in ločujejo

Skrbno ravnanje z odpadki je nuja, ni več izbira. Po podatkih Statističnega urada RS v Sloveniji vsako leto zavržemo osem ton odpadne embalaže, ena tona od tega je komunalnih odpadkov, posameznik pa v povprečju v letu zavrže 500 kilogramov plastike. Zato so pri McDonald'su že pred leti začeli z recikliranjem odpadne embalaže. Danes je več kot 90 odstotkov njihove embalaže narejene iz papirja in kartona ali iz recikliranega materiala.

Kot zanimivost velja še omeniti, da imajo v McDonald'su že nekaj let odličen sistem ločevanja odpadkov. Pladenj z mize potuje do posebnega sortirnega mesta, kjer odpadke do zadnje slamice in prtička natančno ločijo po kategorijah. Če še kdo doma ne ločuje odpadkov, je zdaj čas, da se vzame v roke in sledi dobremu zgledu.