Znanstvenika slovenskih korenin, ki sta prispevala k prepoznavnosti Slovenije #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Inženirska akademija Slovenije (IAS) je danes na Brdu pri Kranju podelila listine novoizvoljenim članom, in sicer 10 slovenskim in 11 tujim strokovnjakom. Med prejemniki sta tudi Nobelov nagrajenec za fiziko škotsko-slovenskih korenin Duncan Haldane in ameriški astronavt, častnik ter fizik slovenskega porekla Ronald Šega.