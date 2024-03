Znane so prejemnice nagrade ženske o ženskah

Letošnje prejemnice nagrade ženske o ženskah društva Mesto žensk so aktivistka Sonja Lokar, režiserka Tjaša Črnigoj, pisateljica Dijana Matković, publicistka Tea Hvala in kolektiv Rejv utopija. Vse nagrajenke druži boj za enakost, skupno in skupnost ter prizadevanja za boljši svet. Nagrado ženske o ženskah so letos podelili peto leto zapored.

Pri Mestu žensk z nagrado ženske o ženskah izpostavljajo nevidno delo, zgodbe, pogum in odločnost kolektivov in posameznic.

Pisateljica, prevajalka, publicistka in urednica Matković je nagrado ženske o ženskah prejela za svojo neomajno angažiranost v razširjanju literarnega prostora ter krepitvi kritične in politične misli.

Kolektiv Rejv utopija je komisija nagradila zaradi njihovega angažmaja, da prostore, ki so namenjeni zabavi in druženju, očistijo nasilja, diskriminacije in nadlegovanja.

Nagrado ženske o ženskah je Črnigoj prejela za svoje pogumno izbiro tematike, skrbno uprizoritveno obravnavo in trajen prispevek k ozaveščanju o ženskih vprašanjih, kot tudi za svojo zavezanost inovativnemu in družbeno relevantnemu gledališču.

Hvali je komisija nagrado podelila za njeno razširjanje ideje feminizma v različnih vlogah, kot so pisateljica, urednica, prevajalka, pedagoginja, kuratorka in organizatorka umetniških dogodkov, delavnic, javnih debat, predvsem pa aktivistka.

Lokar je nagrado ženske o ženskah prejela za izjemen življenjski prispevek k boju za enakost spolov in pravice žensk, neizmeren doprinos k napredku in osamosvajanju žensk po svetu, globoko zavezanost načelom enakosti ter neomajno predanost delu za družbeno pravičnost.

Letošnjo komisijo so sestavljale lanske prejemnice nagrad Tanja Matijaševič, Tita Mayer, Jasna Podreka, Metod Zupan in Nada Žgank. Nagrajenke je izbrala med skupno več kot 180 nominiranimi posameznicami in kolektivi. Nominacije so, kot so zapisali pri Mestu žensk, vključevale tako prepoznavna imena kot ženske in kolektive, katerih delo in uspehi še čakajo zasluženo priznanje.