Zimsko vreme se še ne poslavlja

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, dopoldne bo na vzhodu še povečini sončno. Predvsem v zahodnih krajih bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija, na vzhodu do 20 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje RS.

Jutri bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Proti poldnevu se bo od severa začel čez Slovenijo pomikati pas padavin z okrepljenim severnim vetrom in izrazito ohladitvijo. Vmes bodo tudi posamezne nevihte.

Meja sneženja se bo spustila do 400 metrov nadmorske višine

Meja sneženja se bo spuščala, predvsem v zahodni polovici Slovenije lahko tudi do okoli 400 metrov nadmorske višine. Popoldne bo na Primorskem zapihala zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 12 stopinj Celzija, popoldanske pa le od 1 do 6 stopinj Celzija, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

V noči na nedeljo bodo padavine od severa povsod ponehale, ponehala bo tudi burja na Primorskem. V nedeljo bo sončno s hladnim jutrom, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V vzhodni polovici Slovenije bodo popoldne posamezne kratkotrajne plohe. V ponedeljek bo pretežno jasno, jutro bo hladno.