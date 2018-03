Žerjavisti Cerarju: Če bi poslušal nas, bi se sončil na naslovnicah

Žerjavisti, zaposleni v Luki Koper, v javnem pismu Cerarju sporočajo, da če bi poslušal njih, bi po trasi drugega tira, mogoče tudi dveh drugih tirov, že orali bagri, on pa bi se ponosno sončil na vseh naslovnicah.

Opozarjajo ga na nevarnost, da Luki Koper veliko posla speljejo Italijani. Avstrija namreč pospešeno gradi devet milijard evrov vreden projekt železniške povezave do italijanskih severnojadranskih pristanišč, tudi do sosednjega in konkurenčnega Trsta.

"Prehiteli nas bodo zaradi tvojega mencanja, zaradi prvega in zdaj še drugega referenduma ter zaradi tvojega odstopa. Kaj to pomeni za Slovenijo, se ve. Adijo, visoki dobički, adijo, milijoni za državni proračun, od katerih dobivate plačo tudi ti in tvoji sodelavci, ki so pomagali skuhati to čorbo," so zapisali.

"Referendum ne bi padel, ker ga niti ne bi bilo"

Sporočajo mu še, da je pripravil zakon o drugem tiru, "kot ga ni še nihče za nobeno tako državno naložbo." "Če bi nas poslušal, ne bi vabil Madžarov, si ne bi premišljeval med javno-zasebnim in javno-javnim partnerstvom (kakšna nebuloza je šele to!), ne bi motovilil s skrpucalom, ki sliši na ime 2TDK, in ne bi tja pošiljal Dragonje, ki se je 'proslavil' z zavajanjem javnosti o finančnem poslovanju Luke Koper, podjetja v večinski lasti državljanov."

"Če bi nas poslušal, bi po koprskem Jazbecu v kletko zaprl tudi neministra Gašperšiča, v svojih vrstah pa bi obdržal tudi katerega od obalnih poslancev, ki so te zapustili zaradi blokade poleti 2016 in igric okrog drugega tira. Ne bi se zgodila sramota o Excelovi 'napaki' pri ceni za maketo drugega tira, referendum ne bi padel, ker ga niti ne bi bilo. Tako pa si zakuhal stroške še za enega!" so kritični koprski žerjavisti.

Foto: Ana Kovač Premierju očitajo, da je raje ostal obkrožen z neiskrenimi, zlonamernimi in nesposobnimi ljudmi, namesto da bi poslušal delavce in ljudstvo. "In raje si se strinjal s predsednikom parlamenta in svojim kolegom Brglezom, ki nas je zmerjal z atentatorji, in raje si grozil, da ne boš dovolil, da delavci vodijo podjetja. Bili smo tvoji nesojeni najboljši in edini iskreni svetovalci, z lahkoto bi nas vzel v službo in bi ti zdaj predvolilne ankete gladko kazale na drugi mandat, bil bi prvi po Drnovšku, ki bi mu to uspelo. Ne bi ti bilo treba sklepati nekih čudnih zavezništev in kompromisov, iz katerih pa bo težko kaj, ker greš najverjetneje v zgodovino. Kar je edino prav, če ne zmoreš toliko poguma, da bi kljub padcu referenduma vztrajal kot pokončen mož in s tem dokazal, da stojiš za svojimi dejanji, tako pa si namesto iskanja rešitev pred kamerami zajamral tudi ti. Sicer pa, če ne znaš niti makete (a je komu sploh jasno, čemu je služila) narediti, kot je treba, ni šans, da bi spravil skupaj drugi tir," so ostri v sindikatu.

Žerjavisti so na koncu Cerarja spomnili, da so ga že pred časom opomnili, "da se ne tika naše Luke!"

Foto: Andrej Peroša Prihodnji vladi na koncu pisma dobronamerno svetujejo, naj posluša delavce, dela in išče rešitve ter se ne cmeri. Predvsem pa ji predlagajo, naj zakon o gradnji in financiranju drugega tira vrže v smeti in se raje loti njegove gradnje.