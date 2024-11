Zavarovalnica Triglav je v sodelovanju z Zavodom Reševalni pas natisnila magnetne nalepke za avtomobile, ki slikovno pozivajo k ustvarjanju reševalnega pasu. Ob vsakem zastoju na avtocesti in hitri cesti, ne glede na njegov razlog, je namreč treba ustvariti reševalni pas po sredini cestišča, ki mora biti dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Nalepke so na voljo na 55 lokacijah Zavarovalnice Triglav po celotni Sloveniji.

V ta namen so v največji slovenski zavarovalnici med regijske centre oziroma poslovalnice znotraj posamezne regije razdelili dva tisoč nalepk Reševalni pas. Stranke bodo tako lahko ob obisku poslovalnic brezplačno dobile magnetno nalepko, če oziroma ko bodo po njej povprašale.

Doslej so razdelili že 75 tisoč brezplačnih nalepk. Foto: Zavarovalnica Triglav

Z magnetnimi nalepkami dvigajo prometno kulturo

V Zavarovalnici Triglav navajajo, da so se magnetne nalepke v dosedanji praksi izkazale za učinkovito sredstvo za ozaveščanje voznikov. "Ukrepi za večjo prometno varnost, ki nam jih uspe sprejeti, posvojiti in katerih del si želimo biti, so tisti, ki so najuspešnejši. Tak ukrep je ustvarjanje reševalnega pasu na avtocestah in hitrih cestah. Z vsako magnetno nalepko imamo priložnost, da sebe in druge opomnimo, da smo vsak dan lahko del rešitve za varnejše ceste, na poti k viziji nič smrtnih žrtev in težko poškodovanih v prometu," je povedala vodja varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav Ana Cergolj Kebler.

V Zavodu Reševalni pas v zadnjih letih opažajo pozitivne spremembe ob zastojih na avtocestah in hitrih cestah, kar je zagotovo posledica nenehnega ozaveščanja in opozarjanja na pomembnost proste intervencijske poti. Ob tem ugotavljajo, da voznice in vozniki, ki imajo na vozilu nameščeno magnetno nalepko, čutijo tudi (večjo) odgovornost in so v prometu strpnejši, kar vpliva tudi na splošen dvig kulture vožnje.

Vsak, ki ima to nalepko na vozilu, ozavešča druge

Na zavodu so do danes voznikom razposlali že več kot 75 tisoč brezplačnih nalepk reševalni pas. To je velik finančni in logistični zalogaj, pravijo, zato so zelo veseli, da je Zavarovalnica Triglav priskočila na pomoč tudi pri zagotavljanju in razdeljevanju nalepk vsem, ki si jih želijo.

"Vsak voznik ali voznica, ki ima nalepko na vozilu, z njo ozavešča tudi druge in je lahko upravičeno ponosen, ko vidi lepo ustvarjen reševalni pas ali se sam znajde v zastoju in sodeluje pri tvorjenju poti, ki dejansko rešuje življenja," je spremembe v razdeljevanju magnetnih nalepk pozdravil ustanovitelj in vodja Zavoda Reševalni pas Anže Albreht.