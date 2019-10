Zaradi salmonele odpoklicali izdelek iz Hoferja

Izdelka kupci ne smejo uživati surovega. Če se ta naravni, neobdelani izdelek kljub temu uporablja kot sestavino za peko in se ga pred zaužitjem vsaj 10 minut segreva pri najmanj 80 stopinj Celzija, potem jed, v kateri so ena od sestavin mleti mandlji, ni več nevarna za zdravje.

Kupci lahko izdelek vrnejo v najbližjo trgovino Hofer in kupnino jim bodo povrnili tudi brez predložitve računa. Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila lahko od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro pokličete na telefonsko številko 01 834 66 00 ali pišete na e-naslov info@hofer.si.

Odpoklicali tudi file argentinskega osliča

Podjetje Monsun je iz prodaje odpoklicalo proizvod Argentinski oslič file zamrznjen argentinskega prozvajalca El Marisco SA zaradi previsoke vsebnosti skupnega dušika (TVB-N). Serijska oznaka izdelka je 12042019, šifra artikla je 012249, rok uporabe pa 12. april 2021. Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa.