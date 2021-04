Zaradi praznika vas popoldne lahko preseneti to

Prometnoinformacijski center obenem opozarja na možnost povečanih čakalnih dob na mejnih prehodih.

Po pričakovanjih se bodo nekateri izletniki danes vračali s podaljšanega konca tedna proti prestolnici, zaradi česar se obeta povečan promet.

Previdnost ne bo odveč …

Na prometnoinformacijskem centru ob tem opozarjajo na občasne omejitve prometa na nekaterih odsekih. Med izvozoma Postojna – Unec proti Ljubljani bo tako promet do 21. ure potekal po enem pasu.

Do srede pa bo vsako noč med 22. in 5. uro zjutraj zaprt predor Golovec iz smeri Bizovika proti Malencam, zato bo obvoz po severni ljubljanski obvoznici. Med razcepoma Zadobrova in Bizovik bo promet do sobote potekal po dveh zožanih pasovih.

Zaradi omejitve tovornega prometa nad 7,5 tone, ki bo veljala do 21. ure, pa je pričakovati povečano število tovornih vozil pred mejnimi prehodi.

Skozi predor Karavanke bo vse do petka vsako noč med 20. in 5. uro zjutraj promet potekal izmenično enosmerno. Čas čakanja na prosto smer vožnje je predvidoma 30 minut.