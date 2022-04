Zakaj je na slovenskih cestah toliko volkov?

V Sloveniji in v sosednji Furlaniji se je pred časom zgodilo več trkov vozil z volkovi. Smrtnost mladih volkov je velika, posebej v disperziji, času, ko ti zapustijo svoj starševski trop in začnejo iskati svoj teritorij in partnerja, pojasnjujejo raziskovalci z biotehniške fakultete. Ker je evropski prostor gosto poseljen in prepreden s prometnicami, v tem obdobju volkovi pogosteje naletijo na številne ovire in nevarnosti, ki so jim izpostavljeni pri prečkanju tako razdrobljene pokrajine. Zato jih veliko konča tudi ob trkih v prometu.

Številčnost volkov se znotraj časa enega leta lahko precej spreminja, saj ta od pomladi do jeseni precej naraste in nato preko zime in pomladi spet upade. A zakaj tako niha in kako lahko vemo, da jih ni več, kot si mislimo?

"Volkovi so izrazito teritorialne živali, ki na območju svojega teritorija med drugim zadovoljujejo svoje prehranske potrebe, torej lovijo velike rastlinojede. Pri tem pa so lahko uspešni in "trajnostni" le, če v tem prostoru - lovišču- lovijo sami, to je samo njihova družina oziroma trop. Zato aktivno označujejo in branijo to svoje območje pred drugimi volkovi ter tropi volkov in na ta način omejujejo svojo številčnost - gostoto - na določenem območju, " za lažje razumevanje o ugotavljanju in gibanju številčnosti volkov v našem prostoru javnosti razlagajo raziskovalci z Biotehniške fakultete v Ljubljani.

Grafični prikaz številčnosti tropa. Foto: Biotehniška fakulteta

Ocenjevanje številčnosti tudi z analizo genetskih vzorcev

Ker se na splošno izogibajo človeku in njegovim aktivnostim, večinoma ljudje volkove zelo redko neposredno opazimo. Dejavnikov, ki vplivajo na hitro precenitev številčnosti volkov je več.

Eden je porast številčnosti v času odraščanja mladičev, ki ji sledi visoka smrtnost mladih volkov. Drugi dejavnik so mladi osebki v disperziji. Volk lahko v roku parih mesecev prehodi več sto kilometrov, torej lahko istega volka v krajšem obdobju opazimo na oddaljenih koncih. Poleg tega se člani tropa lahko gibljejo tudi deset kilometrov stran drug od drugega, vendar kljub temu še vedno pripadajo istemu tropu.

"Zaradi teh dejavnikov je toliko bolj pomembno, da se za ocenjevanje številčnosti volkov poslužimo nabora znanstvenih metod, ki nam omogočajo tudi zaznavanje tistih osebkov, ki jih ljudje nismo videli. Šele uporaba več različnih raziskovalnih metod nam da razumevanje dinamike v številčnosti volkov, ki se tako spreminja že skozi sezono," so še pojasnili na fakulteti.

Volka Slavca so na Biotehniški fakulteti spremljali preko telemetrične ovratnica v času iskanja svojega teritorija. Da je v Veroni našel svojo Julijo, je prepotoval dolgo razdaljo – kar za volkove ni nič nenavadnega. Foto: Biotehniška fakulteta

Raziskovalke in raziskovalci na Biotehniški fakulteti izvajajo pomemben del spremljanja volkov. Tu se med drugim odvija analiza genetskih vzorcev, ki je ena od bolj natančnih metod za ugotavljanje številčnosti. Za razumevanje ekologije volka trenutno v okviru projekta Life Wolfalps EU izvajajo tudi odlov volkov, ki jih nato opremijo s telemetrično ovratnico.

Tudi spremljanje volkov na ta način potrjuje veliko smrtnost volkov v času pred in med disperzijo. V zadnjih treh letih je pet od šestih volkov, opremljenih s telemetrično ovratnico podleglo trku z vozilom ali poginilo zaradi nezakonitega uboja. Vsi so bili še člani starševskega tropa ali v času disperzije.

Visoke starosti ne dočakajo, tudi zaradi trkov z vozili

Smrtnost mladih volkov je v Evropi precej velika in le malo jih doseže višjo starost. Razloge za smrtnost volkov v veliki meri ugotavljajo s pregledi najdenih trupel. Pri teh je trk z vozilom pogost razlog za smrt, kar kažejo tudi nekatere študije, z analiziranimi podatki za obdobje več kot 10 let.

Podatki raziskave na Hrvaškem kažejo, da je bil največji delež pregledanih volkov ustreljenih (65.2 odstotka), drugi najpogostejši vzrok smrti pa je bil trk z vozilom (19.6 odstotka). Povprečna starost pregledanih volkov je bila 1,9 let.

V centralno-vzhodnem delu Italije je bil trk z vozilom najpogostejši razlog smrti, za njim ilegalni uboj, uboj s strani drugih volkov in bolezni so bili ostali vzroki. V članku so avtorji opozorili tudi na to, da se volkove, ki so poginili zaradi trka z vozilom, verjetno tudi prej najde, saj obležijo ob prometnicah, kjer so precej dobro vidni. Zaradi povoza so poginili predvsem volkovi mlajši od dveh let. Delež volkov, poginulih zaradi trka z vozilom, je bil pri starejših volkovih manjši. Povprečna starost pregledanih volkov je bila 3,1 leta za samce in 3,4 leta za samice.

Podatki iz centralne Italije kažejo, da jih je 49 odstotkov poginilo zaradi trka z vozilom, 35.4 odstotka zaradi ilegalnega uboja, 9,9 odstotka je poginilo naravne smrti, za 5,7 odstotka volkov pa niso uspeli določiti razloga smrti.