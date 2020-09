Za konec tedna bo še nekoliko topleje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in še nekoliko topleje. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V nedeljo proti večeru bo na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta.

Danes bo pretežno jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agenciji za okolje (Arso).

V nedeljo dopoldne bo sončno, le v severnih krajih se bo oblačnost nekoliko povečala. Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem na severu se bodo pojavljale plohe ali nevihte.

V noči na ponedeljek in ponedeljek bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. Osvežilo se bo, še napovedujejo vremenoslovci.