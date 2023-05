Zdravniška zbornica: Predlog zakona zdravnike sili k sodelovanju pri samomoru

"Poskusa z zakonom določiti pomoč pri samomoru in evtanazijo kot »dolžno poklicno ravnanje« Odbor za pravno-etična vprašanja ne more razumeti drugače kot prisilo poklica. Temu pa odločno nasprotuje," so se odzvali pri ZZS.

"Odbor za pravno-etična vprašanja (OPEV) v celoti deli etično oceno in zaskrbljenost Komisije za medicinsko etiko Republike Slovenije (KME RS) v zvezi s predlogom Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja," so sporočili z Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS). V odboru dodatno opozarjajo, da poskuša predlog zakona, v nasprotju s pravno ureditvijo v Sloveniji in v svetu, vzpostaviti poklicno dolžnost zdravstvenih delavcev in sodelavcev, izrecno zdravnikov, sodelovati v postopkih pomoči pri samomoru in evtanaziji.

S sprejetjem takšnega zakona bi bila za zdravnike prvič z zakonom določena neka poklicna dolžnost, ki sama po sebi ni pravilo stroke, in kot prva prav pomoč pri samomoru in evtanazija, so pri ZZS zapisali v obrazložitvi.

"Takšen korak je toliko bolj sporen, ker so predlagatelji v zakon zapisali, da je sodelovanje drugih, ki ne spadajo v zgornji poklicni skupini, pri postopkih pomoči pri samomoru in evtanaziji svobodno. Iz tega lahko sklepamo, da sodelovanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev, izrecno tudi zdravnikov, v teh postopkih ne bo svobodno," menijo v OPEV.

Predlog mimo pravil stroke in pogoja potrebnosti

Predlagatelji poskušajo omiliti zakonsko "poklicno dolžnost" pomagati pri samomoru in zakonsko "poklicno dolžnost" izvesti evtanazijo z možnostjo ugovora vesti, so še pojasnili.

"OPEV opozarja, da je v teoriji ugovora vesti zdravnika, ugovor vesti nujen samo za ravnanja, ki jih zdravnik ne želi izvajati, so pa skladna s spravili stroke (so lege artis) in potrebna. Tega za pomoč pri samomoru in evtanazijo ni moč reči. Ti ne izpolnjujeta ne pogoja skladnosti s pravili stroke (zato poskus zakonskega določanja pravila stroke), ne pogoja potrebnosti," navajajo.

Predlog zakona npr. predvideva pomoč pri samomoru in evtanazijo tudi za osebe s hudo trajno boleznijo s stalnimi ali ponavljajočimi se simptomi, razlagajo dalje. Pri tem oseba, ki bi zahtevala pomoč pri samomoru ali evtanazijo zaradi trpljenja, seveda ni dolžna sprejeti nobene druge možnosti zdravljenja in lajšanja trpljenja.

"Pomoč pri samomoru ali evtanazijo lahko izbere kot prvo in edino pomoč za svoje trpljenje. Pojmovno polje hude trajne bolezni v medicini danes ni zamejeno in je zelo odprto. Pri odločanju o obstoju hude trajne bolezni kot pogoja za priznanje pravice do pomoči pri samomoru in evtanazije bodo odločali organi, v katerih bodo smeli (tako pravi predlog zakona) sodelovati le strokovnjaki, ki takšni pomoči ne nasprotujejo. To je po mnenju OPEV enak etični zdrs, kot če bi v teh istih organih odločali samo strokovnjaki, ki pomoči pri samomoru in evtanaziji nasprotujejo," so še navedli v svojem stališču.

OPEV zato zaključuje, da ni moč govoriti o skladnosti pomoči pri samomoru in skladnosti evtanazije s pravili zdravniške stroke in s pravili zdravniške etike, in meni da skladnosti ne more določiti zakon. Poskusa z zakonom določiti pomoč pri samomoru in evtanazijo kot "dolžno poklicno ravnanje" OPEV ne more razumeti drugače kot prisilo poklica. Temu pa odločno nasprotuje.

"OPEV meni, da nihče ne sme z zakonom določiti, da sta pomoč pri samomoru in izvajanje evtanazije dolžni (poklicni) ravnanji kogarkoli," so sklenili.