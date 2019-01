Z robotizirano vadbo hoje do hitrejše in učinkovitejše rehabilitacije #video

V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) - Soča so danes v uporabo predali novo napravo za robotizirano vadbo hoje lokomat. Namenjena je vadbi gibalnih funkcij s podprto, avtomatizirano in računalniško vodeno hojo bolnikov z različnimi okvarami osrednjega in perifernega živčnega sistema, ki še niso zmožni samostojno stati ali hoditi.

"Robot, ki je povezan z navidezno resničnostjo, omogoča vadbo hoje bolnikom, ki je tako zgodaj v rehabilitaciji sicer še ne bi mogli začeti," je pojasnila strokovna direktorica URI - Soča Helena Burger. S tako napravo so rehabilitacija in učinki hitrejši, saj s številnimi ponovitvami enakomerne, simetrične in razbremenjene hoje lokomat zagotavlja visoko intenziteto učenja.

Področje rehabilitacije se po besedah generalnega direktorja URI - Soča Roberta Cuglja bliskovito razvija, tako na področju uvajanja novih metod kot tehnologij. Do leta 2020 želijo v URI - Soča vzpostaviti center modernih tehnologij, v katerem bi bolnikom nudili storitve v skladu z evropskimi rehabilitacijskimi smernicami. V centru bi na enem mestu zagotovili rehabilitacijo z moderno robotizirano opremo in opremo navidezne resničnosti.

Naprava za krepitev mišic in učenje hoje

Kot je na predstavitvi povedal eden od bolnikov in uporabnikov lokomata, mu naprava pomaga pri krepitvi mišic in učenju hoje. Rehabilitacijo na napravi, ki jo izvaja trikrat na teden po pol ure, je ocenil kot zelo naporno, a se po njegovih besedah splača. Še vedno je daleč do samostojne hoje, a je bila ta na začetku na rehabilitacije tudi s pomočjo robota nemogoča.

Nakup aparata v vrednosti okoli 400 tisoč evrov je financiralo ministrstvo za zdravje. Po besedah ministra za zdravje Sama Fakina je uvajanje novih medicinskih tehnologij in načinov zdravljenja pomembno, če želimo, da imajo bolniki v Sloveniji kar najboljše možnosti zdravljenja. "Vse take naprave, ki pomenijo pridružitev slovenske medicine k svetovni medicini, so še kako dobrodošle," je dejal. Dodal je še, da nova tehnologija ni poceni in da se je pri nakupu treba vedno odločati tudi s pogledom na denar in izkoriščenost.

Sicer pa je v URI - Soča trenutno največja težava razvoj nevrološke rehabilitacije, saj bi potrebovali nov objekt z novimi kapacitetami, je še izpostavil Cugelj. Čakalne vrste so po njegovih besedah sorazmerno obvladljive, daljše so le pri zdravljenju kronične bolečine. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije jim je že odobril nov program in Cugelj pričakuje, da bodo v nekaj letih čakalne dobe tudi na tem področju v celoti odpravili.