Z avtomobilom zapeljal v morje in skoraj umrl

Nekaj minut pred 9. uro je na območju nekdanje izolske ladjedelnice vozilo zapeljalo v morje. Na kraju, približno 25 metrov od obale, so opazili znake vozila, iz katerega so nato gasilci - potapljači izvlekli moškega in ga začeli oživljati.