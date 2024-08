Vročinski val se končuje, na zahodu že pada

Danes bodo plohe in nevihte od zahoda zajele večji del države, jutri bo oblačno, deževno in hladneje.

Kot smo že poročali , bo nedeljo zaznamovala izrazita sprememba vremena. Zaradi manjše višinske ohladitve in dotoka bolj vlažnega zraka bo ozračje že od jutra nestabilno. Na zahodu države se že pojavljajo padavine, čez dan pa se bo nevihtna aktivnost počasi širila proti vzhodu.

Poglejte napoved premikanja padavin čez Slovenijo:

Preverite radarsko sliko padavin

Nastale bodo številne nevihte, ki bodo lahko prinesle močne nalive, sunke vetra in lokalno tudi točo. Vmes bodo še obdobja sončnega vremena, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 32 °C.

Jutri bo večinoma oblačno in deževno, sprva bodo vmes tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Osvežilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne pa od 20 do 26 °C.