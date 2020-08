Vreme: vračajo se sonce in višje temperature

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo dež povsod ponehal, delno se bo zjasnilo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. V petek bo pretežno jasno in vroče, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje (Arso).

Dopoldne bo dež oslabel in ponehal. Popoldne se bo delno razjasnilo, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj.

V petek bo pretežno jasno, spet se bo ogrelo

V petek bo pretežno jasno. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 21, najvišje dnevne od 25 do 30, na Primorskem okoli 32 stopinj.

V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, zlasti na Primorskem bo vroče. Veter bo oslabel, še napovedujejo na Arsu.