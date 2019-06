Vreme: prihaja sonce, živo srebro še pod 30 stopinjami Celzija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prihodnjih dneh bomo imeli sončno in toplo vreme.

V prihodnjih dneh bomo imeli sončno in toplo vreme. Foto: zajem zaslona

Danes in v torek bomo imeli večinoma sončno vreme, bodo pa popoldne mogoče posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija.

V torek bo sončno, v popoldanskem času bo nastalo nekaj krajevnih ploh ali neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 16, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo sončno in toplo, predvsem v sredo popoldne pa bodo nastajale tudi krajevne plohe in nevihte.