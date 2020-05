Vreme: popoldne se bo jasnilo, četrtek bo sončen in vetroven

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

Danes bo sprva oblačno in ponekod megleno, padavine pa bodo dopoldne ponehale tudi v jugovzhodni Sloveniji. Popoldne se bo postopno jasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do stopinj Celzija.

V četrtek bo sončno in vetrovno

V četrtek bo pretežno jasno, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju in v krajih z burjo okoli 15, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Topleje bo.