Vreme ostaja muhasto: deževno bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le ob morju bo po večini suho. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija, so zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso).

Zvečer bo dež postopno ponehal, ponoči se bo jasnilo. Do jutra bo po nižinah marsikje nastala megla. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem ob šibki burji do 12 stopinj Celzija.

Kakšna bo nedelja?

Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa v notranjosti spremenljivo oblačno s kakšno kratkotrajno ploho. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Goriškem in ob morju okoli 22 stopinj Celzija.