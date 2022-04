Vreme: ogrelo se bo do 20 stopinj Celzija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem se bo ogrelo do 21 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes in jutri bo prevladovalo pretežno jasno vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Topleje bo. pic.twitter.com/uT0bAajB0Y — ARSO vreme (@meteoSI) April 28, 2022

Čez dan bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V petek bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od nič do šest, ob morju okoli deset, najvišje dnevne od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

V nedeljo prihaja nova pošiljka padavin

V soboto bo pretežno jasno, ponekod bo še pihal šibak veter vzhodnih smeri. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe.