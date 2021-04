Vreme: jutro bo mrzlo in jasno, popoldne posamezne padavine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes in v petek bo predvsem v zatišnih legah osrednje Slovenije nevarnost jutranje pozebe, saj se zelo mrzla jutra nadaljujejo. Jutranje temperature bodo od -4 do 1, v mraziščih Notranjske ter v nekaterih alpskih dolinah okoli -8, ob morju okoli 3 stopinje Celzija, napovedujejo na Agenciji RS za okolje.

Dopoldne bo precej jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s kakšno kratkotrajno ploho. Predvsem v Prekmurju in deloma na Štajerskem bo še pihal severni veter, poroča STA. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija.

V petek bo sprva jasno z mrzlim jutrom, popoldne pa v notranjosti zmerno oblačno. Sobotno jutro bo toplejše.

Sečoveljske soline ob 4. uri zjutraj. Foto: Arso/meteo.si

Nevarnost pozebe

Pozeba v prejšnjem tednu je prizadela skoraj vso državo. Prve ocene svetovalne službe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije kažejo, da so izjemno nizke temperature prizadele vse sadne vrste po vsej državi, prizadeti pa so tudi vinogradi, oljke in zelenjava. Ponekod je pozeba po ocenah vzela ves pridelek sadja.

Kredarica ob 4. uri zjutraj. Foto: Arso/meteo.si