Vreme: do 22 °C, na vzhodu dokaj sončno, drugod oblačno

Danes bo na vzhodu dokaj sončno in povečini suho, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. Na Primorskem in Notranjskem ter ponekod v osrednji in južni Sloveniji bodo občasne krajevne padavine. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na vzhodu do 22 °C.