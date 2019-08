Vrača se poletna vročina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dež bo dopoldne povsod ponehal, segrelo se bo do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in postopno spet bolj vroče. Dnevne temperature se bodo gibale okoli 30 stopinj Celzija.

Dež, ki je ponoči zajel nekatere kraje v zahodni in osrednji Sloveniji, bo dopoldne povsod ponehal. Zjutraj se bodo sicer v vzhodni polovici države še pojavljale krajevne padavine. Dopoldne se bo od zahoda razjasnilo. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, lahko tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija, napovedujejo vremenoslovci Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo večinoma sončno, občasno bo več visoke koprenaste oblačnosti. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 23 do 29 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek bo po napovedih Arsa sončno in vroče. V ponedeljek popoldne ali zvečer na severu ni izključena kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Dnevne temperature se bodo znova povzpele do okoli 30 stopinj Celzija.