Voznik na begu pred policisti namerno trčil v njihovo vozilo

Policisti so na avtocestnem postajališču Starine pri Novem mestu v ponedeljek nekaj po 17. uri opazili osebni avto z očitno ponarejenimi registrskimi oznakami. Njegov voznik policijskih opozoril, naj ustavi, ni upošteval, temveč se je podal v beg, pri čemer je dvakrat namerno trčil v policijsko vozilo. Policiste so tudi poskušali napasti.

Na Policijski upravi Novo mesto so za STA pojasnili, da so bili v pobeglem avtu trije osumljenci, s kraja pri potoku v Dolenji vasi, kjer je avto obstal, pa je pobegnil 35-letni osumljenec oziroma voznik iz okolice Novega mesta, čigar identiteto so danes že ugotovili.

Kot so zapisali v popoldanskem sporočilu, pozivajo vse, ki so bili v ponedeljek med 17. in 17.20 udeleženi v prometu na cesti med Kronovim, Otočcem, Gumberkom in Dolenjo vasjo in jih je voznik rdečega osebnega avtomobila alfa romeo ogrožal, da to sporočijo na telefonsko številko 113.

Nevarna vožnja in še dvakratno trčenje

S PU Novo mesto so sicer sporočili, da je voznik po begu, daljši nevarni vožnji in dvakratnem trčenju v Dolenji vasi z avtom zapeljal s ceste in po travnati brežini v potok, kjer je vozilo obstalo. Policisti so na kraju prijeli 20-letnega in 54-letnega osumljenca iz okolice Novega mesta. Eden od osumljencev pa je pobegnil.

Prijeti 20-letnik je pri tem policiste poskušal napasti. Ti so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Pospešil vzvratno in trčil v policijsko vozilo

Policisti posebne enote za nadzor državne meje so sicer pobeglega voznika in njegova sopotnika sprva poskušali ustaviti s svetlobnimi in zvočnimi signali. Ta teh ni upošteval in je vožnjo pospešeno nadaljeval. Prečkal je mostova pri gradu Otočec, nato sredi cestišča ustavil, zapeljal vzvratno in z veliko hitrostjo trčil v sprednji del policijskega vozila.

Po tem trčenju je odpeljal naprej, vnovič pospešil vzvratno in še drugič trčil v policiste, potem pa močno pospešil in oddivjal proti bližnjemu Ratežu. V policijsko vozilo je med begom podobno poskušal trčiti še dvakrat, a so se policisti tema trčenjema izognili, so še sporočili z novomeške PU.