Prejšnji teden imenovani v. d. generalnega direktorja policije Damjan Petrič je za vodjo centra za varovanje in zaščito postavil sedanjega vodjo oddelka operativno-komunikacijskega centra (OKC) Policijske uprave Ljubljana Aleksandra Perkliča. Kot so sporočili z Generalne policijske uprave, bo Perklič vodenje centra prevzel s 1. februarjem.

V sporočilu za javnost so spomnili, da je Petrič že v uvodni izjavi za javnost ob nastopu funkcije poudaril, da je ena njegovih prednostnih nalog ureditev razmer v centru za varovanje in zaščito. V prvih dneh se je tako podrobno seznanil z delovanjem omenjenega centra in z doslej ugotovljenimi nepravilnostmi, ki jih že rešujejo z uvedenimi organizacijskimi ukrepi. Po pogovorih z dosedanjim pooblaščencem vodje centra pa je sprejel odločitev, da z namenom izboljšanja delovanja na mesto vodje centra premesti Perkliča.

Petrič pričakuje čimprejšnjo ureditev in pomiritev razmer

Od novega vodje Petrič pričakuje čimprejšnjo ureditev in pomiritev razmer znotraj centra za varovanje in zaščito, izboljšanje organizacije dela ter okrepitev sodelovanja z drugimi enotami in službami v policiji. Prav tako pričakuje krepitev odnosa in medsebojnega zaupanja s pravosodnimi organi, sodišči in tožilstvom, saj se zaveda, da brez tega ni mogoče medsebojno uspešno sodelovati, so zapisali na policiji. Dodali so, da Petrič obenem sporoča, da aktivnosti za reorganizacijo centra intenzivno potekajo in bodo realizirane v roku.

"Policisti za kakovostno in učinkovito opravljanje svojega dela potrebujejo varno, stabilno in predvidljivo delovno okolje, še posebej v okoliščinah, ko so dnevno izpostavljeni javnim kritikam. Prav zato so vsi uvedeni ukrepi usmerjeni k vzpostavitvi zaupanja vrednih procesov, ki bodo prispevali k njihovi strokovnosti in krepitvi ugleda enote v javnosti. Nenazadnje govorimo o službi, ki je v preteklosti že v mnogih zahtevnih primerih varovanj ogroženih oseb dokazala svojo strokovnost in profesionalnost," so še izpostavil v sporočilu za javnost.

Petrič je ob prevzemu poslov od svojega predhodnika Senada Jušića zagotovil, da policisti v centru delajo "zelo dobro, saj zagotavljajo varnost varovanim in ogroženim osebam na visoki in strokovno profesionalni ravni". Doslej ugotovljene nepravilnosti po njegovih besedah že rešujejo z uvedenimi organizacijskimi ukrepi, na podlagi usmeritev ministrstva pa bodo do 1. aprila center reorganizirali tako na organizacijskem kot tudi operativnem področju.