Vlada zamenjala štiri predstavnike ustanovitelja ARRS

Kot so navedli v sporočilu po seji vlade, je vlada sklenila, da se v upravnem odboru ARRS kot predstavniki ustanovitelja razrešijo Emilija Stojmenova Duh, Tonček Kregar, Jana Kolar in Justina Erčulj, vsi imenovani na predlog ministrstva, pristojnega za znanost.

Do izteka mandata, torej do 17. oktobra 2024, pa se v upravni odbor agencije, prav tako na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, imenujejo nadomestni člani Igor Emri, Gabrijela Horvat, Fidel Krupić in Tina Tomažič.

Vlada je sicer pred tednom dni predčasno razrešila direktorja ARRS Roberta Repnika, in sicer s 30. januarjem. Repnik je namreč v začetku decembra zaradi zdravstvenih razlogov podal odpoved pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto direktorja.

Upravni odbor mora imenovati novega kandidata za vršilca dolžnosti

Prejšnji teden je vlada tudi sklenila, da za vršilko dolžnosti direktorja ne imenuje Lidije Tičar Padar, kot je predlagal upravni odbor agencije, temveč je upravnemu odboru naložila, da ji v čim krajšem času predlaga v imenovanje novega kandidata za vršilca dolžnosti direktorja ARRS.

Kot danes piše časnik Dnevnik, je upravni odbor po četrtkovi zavrnitvi na seji vlade znova presojal kandidature in v ponedeljek ponovno izbral isto kandidatko. Tičar Padarjevi je sicer podporo ta teden izrazila tudi Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov (KOsRIS). Ob tem so v koordinaciji pozivali k ureditvi razmer na ARRS.

Temu pozivu so se pridružili tudi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), kjer so v današnjem sporočilu za javnost izrazili ogorčenje ob vladni odločitvi, da ne poda soglasja k imenovanju Tičar Padarjeve. Vladi oziroma resornemu ministrstvu pa očitajo, da se v tako odločitev "vpleta z vsiljevanjem svojega kandidata".

"To, da je vlada nerazumno, brez tehtne obrazložitve in zgolj iz političnih razlogov odrekla podporo kandidatki, o primernosti katere je pred tem skrbno presodil upravni odbor, ni nesprejemljivo le z vidika smotrne porabe proračunskega denarja, temveč kaže na neresen odnos države do znanosti," so menili v sindikatu.

Kot so še zapisali, se s "takšnim odnosom uveljavitev temeljnega poslanstva ARRS, to je financiranja odlične znanosti, ne samo odmika v nedoločeno prihodnost, temveč tudi – upoštevaje dejstvo, da bo ARRS že čez nekaj dni ostala brez vodstva – v resnici ogroža izplačilo plač za delo, ki so ga slovenski znanstveniki in znanstvenice opravili".

Sindikat omenjeno kandidatko podpira

Sindikat Lidijo Tičar Padar podpira, ker, kot so navedli, ob osnovnih pogojih, ki so predvideni za zasedbo položaja vršilke dolžnosti direktorja, izpolnjuje tudi vse potrebne strokovne standarde, med katere spada zlasti temeljito poznavanje delovanja agencije, načrtovanja in porabe proračunskih sredstev za znanost ter delovanja ustanov EU na tem področju.

Z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so sporočili, da izplačilo plač slovenskim znanstvenikom s tem, ko Tičar Padarjeva ni bila imenovana za vršilko dolžnosti ARRS, nikakor ni ogroženo.

"Vlada bo pravočasno, torej do poteka mandata obstoječemu direktorju, imenovala vršilca dolžnosti direktorja. Delo agencije bo lahko tudi v prihodnje potekalo nemoteno, prav tako ne bodo ogrožena izplačila sredstev raziskovalnim organizacijam," je zapisano na spletni strani ministrstva.