Vlada za podaljšanje prehodnega obdobja za hrvaške delavce

Vlada je na današnji seji sprejela predlog zakona, s katerim bi podaljšali prehodno obdobje, v katerem hrvaški državljani ne bodo imeli prostega dostopa na slovenski trg dela. O odločitvi mora Slovenija sicer obvestiti Evropsko komisijo do konca junija, ko bo poteklo pet let od vstopa Hrvaške v EU.

Vlada predlaga podaljšanje prehodnega obdobja za hrvaške delavce. Foto: Tina Deu

Kot je razvidno iz sporočila po seji vlade, je cilj predloga zakona podaljšanje prehodnega obdobja na področju prostega gibanja hrvaških državljanov in njihovih družinskih članov za nadaljnje dveletno obdobje, to je do 30. junija 2020.

S tem bi zagotovili zaposlovanje hrvaških državljanov in njihovih družinskih članov v odvisnosti od stanja na trgu dela v Sloveniji ter posledično zagotovili nadaljnje stabilno delovanje slovenskega trga dela v prihodnjih dveh letih.

Vlada: Izenačitev hrvaških z domačimi delavci bi lahko imela negativen vpliv

Zaradi številnih preostalih izzivov na slovenskem trgu dela ter upoštevajoč geografsko in kulturno bližino, jezikovno sorodnost ter razvito mrežo neformalnih in sorodstvenih povezav bi lahko imela izenačitev hrvaških državljanov z domačimi delavci pomemben negativni vpliv na stanje na domačem trgu dela in stopnjo brezposelnosti, menijo na ministrstvu za delo.

"Hrvaška se namreč tudi po oceni Evropske komisije sooča s povečanimi emigracijami. Ljudje so torej bolj motivirani za odselitev ali iskanje dela v sosednjih državah," so dodali.

Spomnili so, da imajo slovenski delodajalci že zdaj možnost zaposlitve hrvaških državljanov v devetih poklicih, v katerih v Sloveniji primanjkuje ustreznega kadra. To so med drugim varilci, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, orodjarji ter strugarji.

Državni zbor je zakon o podaljšanju prehodnega obdobja nazadnje sprejel junija 2015, in sicer ga je podaljšal do 1. julija letos.

Za podaljšanje prehodnega obdobja tudi Avstrija

Da bo zahtevala podaljšanje prehodnega obdobja za hrvaške delavce do 1. julija 2020, je pred dvema tednoma napovedala avstrijska vlada. Kot je pojasnil uradni Dunaj, imajo že zdaj v Avstriji nadpovprečno število brezposelnih hrvaških državljanov.

Ocenjujejo, da bi predčasno odpiranje trga dela samo okrepilo število brezposelnih, ne bi pa prispevalo k prihodu več strokovnjakov in visoko izobražene delovne sile s Hrvaške.

Poleg Avstrije in Slovenije so prehodno obdobje omejitve pristopa hrvaških delavcev do trga dela obdržale še Malta, Nizozemska in Velika Britanija. Slednja je v ponedeljek napovedala, da bodo s 1. julijem omejitev odpravili.

Prehodno obdobje lahko države dodatno podaljšajo še za največ dve leti, če bo jasno, da bi odprtje trga hrvaškim delavcem vplivalo negativno. O tem morajo obvestiti Evropsko komisijo do 30. junija letos, ko bo poteklo pet let od vstopa Hrvaške v EU.